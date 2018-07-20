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Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии
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Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Hasan Jamali
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром после заявлений делегата Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что запасы нефти в мире во втором полугодии существенно упадут, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28%, до 72,78 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 68,33 доллара за баррель.
В пятницу инвесторы отыгрывают сделанные накануне заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегата от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аамы (Adeeb Al-Aama) о том, что, несмотря на хороший баланс международного нефтяного рынка в третьем квартале, во втором полугодии будет наблюдаться существенное снижение запасов из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов.
В то же время участники торгов обратили внимание на решение центробанка Китая ослабить курс юаня к доллару до минимального значения за год в 6,7671 юаня за доллар против 6,7066 юаня за доллар днем ранее.
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