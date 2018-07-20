10 самых дорогих кроссовок, которые лучше хранить вечно

Кроссовки по-прежнему остаются мерилом крутости. Лимитированные модели могут достигать цен под несколько тысяч долларов и уже давно превратились из просто овуви в артефакт. В момент выхода их раскупают практически моментально, а потом за ними охотятся коллекционеры. Поэтому самые редкие сникеры почти никто никуда не носит: их бережно хранят в оригинальной коробке и при желании продают за колоссальные деньги. Air Jordan 1 by Virgil Abloh

Сегодня кроссовки доступны во всех форм-факторах, материалах и цветах, но большинство топовых линеек крутых брендов так или иначе друг на друга похожи. Переработка классических Air Jordan 1 от Вергилия Аблоха на фоне общего тренда выгодно отличается — кроме того, кроссовки продавались только в Европе и в перепродаже на территории США уже выросли до 1 771$, хотя выпущены были всего несколько месяцев назад. Y-3 Runner 4D Прямо сейчас это один из наиболее горячих топов во всей линейке Adidas. Совершенно шикарные сникеры подойдут хоть в двухдневный техно-угар, хоть на обычную прогулку. Впрочем, настоящие жадные ценители свои Y-3 Runner 4D даже не станут доставать из упаковки: при официальном ценнике в 535 долларов эти красавцы идут в перепродажу уже за 1 744 долларов. Air Jordan 11 Blackout

Эти кроссовки были выпущены крайне лимитированным тиражом в 2012 году. Сейчас пара Air Jordan 11 Blackout в идеальном состоянии стоит 11 267 долларов — да это уже вполне серьезное капиталовложение. Adidas NMD Red Apple

Да кто вообще в здравом уме будет готов отдать более 2000 долларов за кроссовки Adidas или Nike, когда за те же деньги можно обзавестись гораздо более крутой кастомной обувью? Сникерхеды. За моделью Adidas NMD Red Apple, выпущенной тиражом в 200 экземпляров гонялись и гоняются до сих пор — даже с деньгами в кармане купить такой раритет очень непросто. Air Jordan 2 1986

Когда-то пару Air Jordan 2 можно было купить за пару долларов. Сегодня вышедшие еще тридцать лет назад кроссовки стоят колоссальные 31 000 долларов — да и за эти деньги вам еще придется поуговаривать безутешного владельца к продаже. Adidas Futurecraft 4D White/Ash Green

В погоне за действительно эксклюзивными сникерами Adidas прыгают выше головы, притом на постоянной основе. Уникальная подошва новеньких Adidas Futurecraft 4D сделана, по официальной версии, из «света и кислорода» — этот процесс конструкторы назвали цифровым синтезом света. Вокруг модели уже поднялся нереальный хайп: свою пару четких кроссовок лучше сохранить упакованной, ведь в перепродаже Adidas Futurecraft стоят уже 1 222$ и цена будет только расти. Nike Mag Перед вами те самые легендарные самошнурующиеся кроссовки из «Назад в будущее». Само собой, ценник Nike выставили соотвествующий: тираж составил всего 100 экземпляров, каждая пара сейчас стоит около $ 28,638. Nike Air Yeezy 1s Насколько ценной может быть пара обуви? Чрезвычайно, если речь идет о той, что носил Канье Уэст. Именно в них рэппер был на церемонии Грэмми и теперь это самая ценная пара кроссовок планеты: 50 000 долларов и они ваши. Adidas NMD «Pitch Black»

Ажиотаж вокруг выхода стильной модели NMD «Pitch Black» поднялся колоссальный. Еще бы, бренд выпустил всего 500 пар максимально крутых сникеров, которые в перепродаже стоят более 3 000$. Nike HyperAdapt 1.0 Практически идеальная модель кроссовок, которой гарантировано место в числе самых любимых у любого сникерхеда планеты. На старте Nike HyperAdapt 1.0 стоят 720 долларов, в перепродаже ценник доходит и до 4 000 долларов.