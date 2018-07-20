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Стратегические идеи кончились, капитал покидает Россию
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Стратегические идеи кончились, капитал покидает Россию 

Прайм 1 час назад
С российского фондового рынка утекает капитал. В среднем с рынка уходит до 1,5% торгового объёма в день. Эта неделя стала, пожалуй, самой слабой за месяц и, вполне вероятно, продажи все еще не завершены. У инвесторов нет стратегической идеи — футбол закончен, страсти улеглись, политический фактор больше не функционирует, а принципиально новых ожиданий не добавилось. Плюс ко всему, по отечественному рынку идут массовые закрытия реестров компаний, что вынуждает бумаги торговаться с дивидендным гэпом — это тянет индексы вниз.
К сегодняшнему утру внешний фон умеренный, нефть в слабом плюсе, основное большинство американских и азиатских индексов — в минусе. В целом на пятницу не запланировано ничего, что могло бы вытянуть рынок из состояния свободного падения.
Стоит обратить внимание, в каком серьезном минусе находятся ключевые «голубые фишки» — «Сбербанк», «Ростелеком», «Норильский никель», «Аэрофлот». Скорее всего, это еще не предел снижения. Обычно продажи в «тяжеловесных» акциях без четкого корпоративного драйвера воспринимаются именно как направление движения капитала. В данном случае хорошо видно, что деньги уходят, и не только потому, что на рынке мало идей, но и потому, что постепенно увеличиваются ожидания осложнения санкционных рамок в отношении России.
Индекс МосБиржи накануне уже тестировал промежуточную поддержку на уровне 2265 пунктов, при ее успешном пробое «медведи» направятся к 2240 пунктов. В условиях подобного взвешенного и сознательного минора достижение рублевым индикатором 2200 пунктов выглядит вполне реальным, но вряд ли это случится сегодня.
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