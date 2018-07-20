«Шашлычная корзина». Где купить продукты дешевле

Шашлычный сезон в самом разгаре. Гипермаркеты приготовились: по пятницам казанцы сметают с полок все, что плохо лежит, но отлично смотрится на вечеринке с шашлыком. Редакция e-Kazan.ru составила «шашлычную корзину», чтобы рассказать читателям, в каком из популярных гипермаркетов закупаться дешевле.

В корзину вошли: шашлык свиной (1 кг), огурцы и помидоры (по 1 кг), кетчуп Heinz и майонез Mr. Ricco в стандартных упаковках, сок «Добрый» апельсиновый (2 л), Coca-Cola (2 л), мешок углей и жидкость для розжига. Основными поставщиками продуктов выступили гипермаркеты «Перекресток», «Бахетле», «Ашан» и «Карусель»

В супермаркетах сети «Перекресток» продуктовые силы распределились следующим образом:

— шашлык свиной — 299 рублей;

— огурцы — 39 рублей;

— помидоры — 89 рублей;

— кетчуп — 76 рублей;

— майонез — 59 рублей;

— сок — 145 рублей;

— Coca-Cola — 74 рубля;

— мешок углей — 89 рублей;

— жидкость для розжига — 69 рублей.

«Бахетле» предлагает дачникам «шашлычную корзину» по таким ценам:

— шашлык свиной — 299 рублей;

— огурцы — 80 рублей;

— помидоры — 78,30 рублей;

— кетчуп — 81,5 рублей;

— майонез — 64,90 рублей;

— сок — 165 рублей;

— Coca-Cola — 74 рубля;

— мешок углей — 119 рублей;

— жидкость для розжига — 109 рублей.

В супермаркетах сети «Карусель» продает комплектующие летних выходных по следующим ценам:

— шашлык свиной — 249 рублей;

— огурцы — 39,90 рублей;

— помидоры — 89,90 рублей;

— кетчуп — 77,99 рублей;

— майонез — 74,99 рублей;

— сок — 160 рублей;

— Coca-Cola — 108 рублей;

— мешок углей — 89,90 рублей;

— жидкость для розжига — 69,90 рублей.

В супермаркетах сети «Ашан» предлагает снарядить себя на выходные такой корзиной:

— шашлык свиной — 285 рублей;

— огурцы — 45,90 рублей;

— помидоры — 62,90 рублей;

— кетчуп — 39 рублей;

— майонез — 64,34 рублей;

— сок — 121 рублей;

— Coca-Cola — 110,38 рублей;

— мешок углей — 160,19 рублей;

— жидкость для розжига — 43 рубля.

Лидирующую позицию занимает «Ашан». «Шашлычная корзина» здесь стоит 931 рубль. Недалеко от французского гипермаркета ушел российский «Перекресток» с 939 рублями за корзину. Чуть дороже те же продукты стоят в «Карусели» — 959 рублей. Самой дорогой оказалась корзина из «Бахетле» — 1 070 рублей.

Все цены, указанные в материале, действительны на момент публикации. Иногда в темноте прилавков казанцев поджидают акции и скидки, и тогда расстановка сил среди гипермаркетов резко меняется.

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