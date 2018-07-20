«Шашлычная корзина». Где купить продукты дешевле 

Шашлычный сезон в самом разгаре. Гипермаркеты приготовились: по пятницам казанцы сметают с полок все, что плохо лежит, но отлично смотрится на вечеринке с шашлыком. Редакция e-Kazan.ru составила «шашлычную корзину», чтобы рассказать читателям, в каком из популярных гипермаркетов закупаться дешевле.
В корзину вошли: шашлык свиной (1 кг), огурцы и помидоры (по 1 кг), кетчуп Heinz и майонез Mr. Ricco в стандартных упаковках, сок «Добрый» апельсиновый (2 л), Coca-Cola (2 л), мешок углей и жидкость для розжига. Основными поставщиками продуктов выступили гипермаркеты «Перекресток», «Бахетле», «Ашан» и «Карусель»
В супермаркетах сети «Перекресток» продуктовые силы распределились следующим образом:
— шашлык свиной — 299 рублей;
— огурцы — 39 рублей;
— помидоры — 89 рублей;
— кетчуп — 76 рублей;
— майонез — 59 рублей;
— сок — 145 рублей;
— Coca-Cola — 74 рубля;
— мешок углей — 89 рублей;
— жидкость для розжига — 69 рублей.
«Бахетле» предлагает дачникам «шашлычную корзину» по таким ценам:
— шашлык свиной — 299 рублей;
— огурцы — 80 рублей;
— помидоры — 78,30 рублей;
— кетчуп — 81,5 рублей;
— майонез — 64,90 рублей;
— сок — 165 рублей;
— Coca-Cola — 74 рубля;
— мешок углей — 119 рублей;
— жидкость для розжига — 109 рублей.
В супермаркетах сети «Карусель» продает комплектующие летних выходных по следующим ценам:
— шашлык свиной — 249 рублей;
— огурцы — 39,90 рублей;
— помидоры — 89,90 рублей;
— кетчуп — 77,99 рублей;
— майонез — 74,99 рублей;
— сок — 160 рублей;
— Coca-Cola — 108 рублей;
— мешок углей — 89,90 рублей;
— жидкость для розжига — 69,90 рублей.
В супермаркетах сети «Ашан» предлагает снарядить себя на выходные такой корзиной:
— шашлык свиной — 285 рублей;
— огурцы — 45,90 рублей;
— помидоры — 62,90 рублей;
— кетчуп — 39 рублей;
— майонез — 64,34 рублей;
— сок — 121 рублей;
— Coca-Cola — 110,38 рублей;
— мешок углей — 160,19 рублей;
— жидкость для розжига — 43 рубля.
Лидирующую позицию занимает «Ашан». «Шашлычная корзина» здесь стоит 931 рубль. Недалеко от французского гипермаркета ушел российский «Перекресток» с 939 рублями за корзину. Чуть дороже те же продукты стоят в «Карусели» — 959 рублей. Самой дорогой оказалась корзина из «Бахетле» — 1 070 рублей.
Все цены, указанные в материале, действительны на момент публикации. Иногда в темноте прилавков казанцев поджидают акции и скидки, и тогда расстановка сил среди гипермаркетов резко меняется.
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