Биржи АТР снижаются

Биржи АТР преимущественно снижаются на ослаблении курса юаня к доллару

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в минусе после того, как центробанк Китая ослабил курс юаня к доллару до минимума с июля 2017 года, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,12%, до 2769,2 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,23%, до 1571,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,54%, до 27858,23 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,16%, до 2278,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,32%, до 6282,6 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,66%, до 22613,47 пункта.

Давление на настроения инвесторов в пятницу оказывает ослабление курса юаня к доллару. В частности, Народный банк Китая в пятницу ослабил курс национальной валюты еще на 0,9%, в результате чего он достиг минимального значения за год. В частности, ЦБ КНР в пятницу установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,7671 юаня за доллар против 6,7066 юаня за доллар днем ранее.