Биржи АТР снижаются

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в минусе после того, как центробанк Китая ослабил курс юаня к доллару до минимума с июля 2017 года, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,12%, до 2769,2 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,23%, до 1571,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,54%, до 27858,23 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,16%, до 2278,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,32%, до 6282,6 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,66%, до 22613,47 пункта.
Давление на настроения инвесторов в пятницу оказывает ослабление курса юаня к доллару. В частности, Народный банк Китая в пятницу ослабил курс национальной валюты еще на 0,9%, в результате чего он достиг минимального значения за год. В частности, ЦБ КНР в пятницу установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,7671 юаня за доллар против 6,7066 юаня за доллар днем ранее.
Как пояснил агентству Рейтер стратег Bank of America Merrill Lynch Шусуке Ямада (Shusuke Yamada), существует несколько каналов, по которым ослабление юаня оказывает давление на азиатские рынки.
"Во-первых, слабый юань создает угрозу для конкурентоспособности других азиатских экономик. Кроме того, более слабая китайская валюта вызывает опасения относительно оттока капитала из КНР и давления на рынки капитала, что может отразиться на всей Азии. Наконец, более слабый юань усиливает обеспокоенность, связанную с торговой войной", — сказал эксперт.