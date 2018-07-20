Глава Приамурья: отсутствие сырья осложняет реализацию проекта создания Амурского НПЗ

Амурский НПЗ — совместный проект, в котором участвуют китайская акционерная топливно-энергетическая компания «Мэн Лань Син Хэ» (50%), компании «Амур-Нефтехим» (50%) и «ИнтерРусОйл» (10%). Инициатором проекта выступает «Амурская энергетическая компания». Он реализуется на территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская».

"НПЗ — сложный проект, и сложность его в том, что у инвесторов нет подключения к нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО), соответственно нет необходимых объемов нефти. Они были готовы доставлять нефть на предприятие железнодорожным транспортом — это потенциально возможно, но дороже, чем по трубе, но тут подкосила другая проблема — падение цены на нефть", — сказал Орлов.

По его словам, региональные власти «не сбрасывают этот проект со счетов, понимая, что у него есть экономические проблемы».

Ранее руководство «Амурской энергетической компании» неоднократно вело переговоры о подключении к трубопроводу ВСТО, который находится в 60 км от площадки НПЗ, но безуспешно.