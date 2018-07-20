Глава Приамурья: отсутствие сырья осложняет реализацию проекта создания Амурского НПЗ 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Сложности с реализацией проекта строительства в Амурской области нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) связаны с отсутствием необходимых объемов сырья, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Василий Орлов.
Амурский НПЗ — совместный проект, в котором участвуют китайская акционерная топливно-энергетическая компания «Мэн Лань Син Хэ» (50%), компании «Амур-Нефтехим» (50%) и «ИнтерРусОйл» (10%). Инициатором проекта выступает «Амурская энергетическая компания». Он реализуется на территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская».
"НПЗ — сложный проект, и сложность его в том, что у инвесторов нет подключения к нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО), соответственно нет необходимых объемов нефти. Они были готовы доставлять нефть на предприятие железнодорожным транспортом — это потенциально возможно, но дороже, чем по трубе, но тут подкосила другая проблема — падение цены на нефть", — сказал Орлов.
По его словам, региональные власти «не сбрасывают этот проект со счетов, понимая, что у него есть экономические проблемы».
Ранее руководство «Амурской энергетической компании» неоднократно вело переговоры о подключении к трубопроводу ВСТО, который находится в 60 км от площадки НПЗ, но безуспешно.
Вопрос поставки сырья при этом является ключевым, так как после запуска нефтеперерабатывающий завод будет перерабатывать 6 млн тонн сырья в год: 4 млн тонн нефти и 2 млн тонн нефтегазового конденсата. В России будет оставаться 25% продукции: 11 млн тонн дизтоплива, 158 тыс. тонн нефтяного кокса, 50 тыс. тонн авиационного керосина. Остальная продукция (дизтопливо и гидроочищенная нафта) по трубопроводу будет направляться в приграничный город Хэйхэ (КНР), а оттуда в Дацин.