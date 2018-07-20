В центре Омска появятся два новых светофора

Городские власти объявили аукцион, за новые светофоры на улицах Красный путь и Орджоникидзе готовы заплатить более 1,7 млн руб. Информация размещена на портале «Госзакупки». Заказчиком строительства двух светофоров стал департамент транспорта мэрии Омска

Первый объект должен расположиться на пересечении улиц Красный путь и 1-я Затонская. Его максимальная стоимость не может превышать 878,3 тыс. руб. Средства выделяются из бюджета Омска. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 27 июля, сам аукцион состоится 2 августа. Размер обеспечения исполнения контракта — 5% начальной цены контракта, это около 44 тыс. руб.

Второй светофор планируется смонтировать в центре Омска, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чапаева. Его максимальная цена — 900 тыс. руб. Аукцион также пройдет 2 августа. Размер обеспечения — 45 тыс. руб.

Оба светофора должны быть установлены до 15 сентября 2018 года. Гарантия на работы составит пять лет.