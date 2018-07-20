Ещё
В центре Омска появятся два новых светофора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Омска появятся два новых светофора 

Омск Здесь 42 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Городские власти объявили аукцион, за новые светофоры на улицах Красный путь и Орджоникидзе готовы заплатить более 1,7 млн руб. Информация размещена на портале «Госзакупки». Заказчиком строительства двух светофоров стал департамент транспорта мэрии Омска.
Первый объект должен расположиться на пересечении улиц Красный путь и 1-я Затонская. Его максимальная стоимость не может превышать 878,3 тыс. руб. Средства выделяются из бюджета Омска. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 27 июля, сам аукцион состоится 2 августа. Размер обеспечения исполнения контракта — 5% начальной цены контракта, это около 44 тыс. руб.
Второй светофор планируется смонтировать в центре Омска, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чапаева. Его максимальная цена — 900 тыс. руб. Аукцион также пройдет 2 августа. Размер обеспечения — 45 тыс. руб.
Оба светофора должны быть установлены до 15 сентября 2018 года. Гарантия на работы составит пять лет.
Омск Здесь: последние новости
Областная собственность принесла в омский бюджет 100 миллионов рублей В Омске подорожали лекарства Омский суд еле выдержал натиск зрителей по делу "Свидетелей Иеговы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ226
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе300
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса146
Женщина лишилась ноги после бритья8
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение