Беларусь намерена увеличить нефтедобычу

Беларуси будут добывать больше нефти. В республике готовы сделать все, чтобы меньше покупать углеводородов за рубежом, передает «МИР 24».

В прошлом году в стране получили 1 миллион 650 тысяч тонн «черного золота». В планах — увеличить эту цифру минимум на 30 тысяч тонн. И с каждым годом наращивать объемы. Для этого внедряют новейшие технологии. Речь идет не только о вертикальном, но и о горизонтальном бурении, а также об установке самого современного оборудования.

«Идеальная ситуация, когда Республика Беларусь на 50% обеспечивала бы себя нефтью. Мы не раз говорили, что у нас серьезная нефтепереработка. Хотелось бы наиболее загрузить эти объемы своей собственной белорусской нефтью. Поэтому мы движемся в этом направлении», — указал замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.

В среднем за сутки в Беларуси добывают 4,5 тыс. тонн нефти. При этом количество скважин постоянно меняется: бурят новые, какие-то консервируют.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ