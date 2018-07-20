Потенциальный новичок ЦСКА требует у клуба почти €6 млн в год

Московский ЦСКА продолжает вести переговоры о возможном трансфере нападающего сборной Уругвая Абеля Эрнандеса, сообщает "Советский спорт"

По данным Hull Live, переговоры осложняются из-за финансовых требований футболиста. Как отмечает издание, уругваец хочет получать порядка €5,8 млн в год. Армейцы же готовы предложить ему около €3 млн в год.

При этом портал подчеркивает, что у форварда также есть на руках предложение от одного из китайских клубов.

По окончании минувшего сезона, большую часть которого Эрнандес пропустил из-за травмы, уругваец стал свободный агентом. Его последним клубом был английский «Халл Сити».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить Эрнандесу €5 млн подъемных.