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Потенциальный новичок ЦСКА требует у клуба почти €6 млн в год
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Потенциальный новичок ЦСКА требует у клуба почти €6 млн в год 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Reuters
Московский ЦСКА продолжает вести переговоры о возможном трансфере нападающего сборной Уругвая Абеля Эрнандеса, сообщает "Советский спорт".
По данным Hull Live, переговоры осложняются из-за финансовых требований футболиста. Как отмечает издание, уругваец хочет получать порядка €5,8 млн в год. Армейцы же готовы предложить ему около €3 млн в год.
При этом портал подчеркивает, что у форварда также есть на руках предложение от одного из китайских клубов.
По окончании минувшего сезона, большую часть которого Эрнандес пропустил из-за травмы, уругваец стал свободный агентом. Его последним клубом был английский «Халл Сити».
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить Эрнандесу €5 млн подъемных.
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