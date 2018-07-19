Российские индексы завершили торги снижением

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга падением, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи опустился на 1,1% и составил 2 269,45 пункта. Индекс РТС снизился на 1,77% — до отметки 1 124,43.

Акции Сбербанка уменьшились на 4,06%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,81%, обыкновенные акции «АЛРОСы» упали на 4,14%, акции «Газпрома» — на 0,51%. Бумаги самой Московской биржи подешевели на 0,52%.