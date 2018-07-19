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Российские индексы завершили торги снижением
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Российские индексы завершили торги снижением 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга падением, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи опустился на 1,1% и составил 2 269,45 пункта. Индекс РТС снизился на 1,77% — до отметки 1 124,43.
Акции Сбербанка уменьшились на 4,06%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,81%, обыкновенные акции «АЛРОСы» упали на 4,14%, акции «Газпрома» — на 0,51%. Бумаги самой Московской биржи подешевели на 0,52%.
«Индекс Мосбиржи в четверг вечером падает на 1% и торгуется около 2 273 пунктов. Ключевую поддержку на 2 285 пунктах прошли, промежуточный уровень поддержки располагается на отметке 2 265, а затем на 2 240 пунктах. Индекс РТС отчетливо направляется в сторону 1 100 пунктов», — прокомментировала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
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