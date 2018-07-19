Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов программного обеспечения, основных ресурсов и химической промышленности.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 подешевел на 0,62%, индекс MDAX опустился на 0,60%, индекс TecDAX упал на 0,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Deutsche Post AG (DE:DPWGn), которые подорожали на 0,330 п. (1,15%), закрывшись на отметке в 29,070. Котировки Daimler AG (DE:DAIGn) выросли на 0,380 п. (0,65%), завершив торги на уровне 58,640. Бумаги Volkswagen AG Vz (DE:VOWG_p) выросли в цене на 0,68 п. (0,46%), закрывшись на отметке 148,00.

Лидерами падения стали акции SAP SE (DE:SAPG), цена которых упала на 3,700 п. (3,53%), завершив сессию на отметке 100,980. Акции Continental AG (DE:CONG) поднялись на 3,50 п. (1,73%), закрывшись на уровне 199,20, а ThyssenKrupp AG (DE:TKAG) снизились в цене на 0,330 п. (1,44%) и завершили торги на отметке 22,540.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Osram Licht AG (DE:OSRn), которые подорожали на 1,58% до отметки 35,93, Fielmann AG (DE:FIEG), которые набрали 1,02%, закрывшись на уровне 59,450, а также акции Schaeffler AG Pref (DE:SHA_p), которые повысились на 0,79%, завершив сессию на отметке 11,54.

Лидерами падения стали акции Puma SE (DE:PUMG), которые снизились в цене на 4,75%, закрывшись на отметке 481,00. Акции компании Symrise AG (DE:SY1G) потеряли 2,60% и завершили сессию на уровне 76,540. Котировки Kion Group AG (DE:KGX) снизились в цене на 2,01% до отметки 63,44.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Morphosys (DE:MORG), которые подорожали на 3,71% до отметки 117,400, Software AG (DE:SOWGn), которые набрали 2,99%, закрывшись на уровне 41,620, а также акции Evotec AG (DE:EVTG), которые повысились на 1,86%, завершив сессию на отметке 16,685.

Лидерами падения стали акции Carl Zeiss Medi (DE:AFXG), которые снизились в цене на 2,69%, закрывшись на отметке 65,000. Акции компании Jenoptik AG (DE:JENG) потеряли 2,54% и завершили сессию на уровне 32,980. Котировки Cancom AG (DE:COKG) снизились в цене на 2,52% до отметки 48,720.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (402) превысило количество закрывшихся в плюсе (291), а котировки 85 акций практически не изменились.

Котировки акций Morphosys (DE:MORG) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,71%, 4,200 п., и завершили торги на отметке 117,400.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, вырос на 5,14% до отметки 14.45.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,93%, или 11,40, достигнув отметки $1.216,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,37%, или 0,25, до $68,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,33%, или 0,24, до отметки $72,66 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,1608, а котировки EUR/GBP повысились на 0,37%, достигнув отметки 0,8939.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 95,24.