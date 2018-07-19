Во Владивостоке нашли самую дорогую «однушку» на Дальнем Востоке — за 10 млн рублей

Ее площадь 56,2 кв. м.

Самым популярным продуктом на рынке городской жилой недвижимости независимо от региона России являются однокомнатные квартиры и студии. Высокий спрос, прежде всего, связан с доступностью «однушек» относительно других форматов жилья. Однако если рассматривать элитный сегмент, то там однокомнатные квартиры могут стоить в несколько раз дороже, чем аналогичная по габаритам недвижимость в категории «эконом». Эксперты ЦИАН изучили рынок недвижимости Дальневосточного федерального округа и составили рейтинг регионов по самой высокой стоимости «однушек» на вторичном рынке.

Самая дорогая однокомнатная квартира в Дальневосточном федеральном округе была обнаружена во Владивостоке . Ее стоимость составляет 10 млн рублей. Это втрое дороже, чем средняя «однушка» на локальном рынке. Второе место занимает Хабаровский край — 8,85 млн рублей. На третьей и четвертой позициях расположились Сахалинская область Республика Саха с равными показателями: самые дорогие однокомнатные квартиры в обоих регионах оцениваются в 6,1 млн рублей. При этом в пересчете на стоимость одного квадратного метра более высокое место занял Сахалин. Замыкает топ-5 Амурская область . Максимальный показатель в этой локации зафиксирован на уровне 5,1 млн рублей.

Дополнительно для каждого региона из пятерки лидеров специалисты ЦИАН составили локальные рейтинги самых дорогих однокомнатных квартир на вторичном рынке.

Приморский край Максимальный уровень цен: 10 млн рублей Площадь самого дорогого лота: 56,2 кв. м Максимальный уровень цен в категории однокомнатных квартир на вторичном рынке Дальневосточного федерального округа зафиксирован во Владивостоке. За 10 млн рублей ровно здесь предлагается «однушка» в элитном жилом комплексе «Сердце Океана». Лот площадью 56,2 кв. м продается с качественной отделкой, в нем есть большая лоджия площадью 11 «квадратов» с видом на бухту.

Места со второго по пятое в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир во Владивостоке заняли лоты стоимостью от 7,5 млн до 8,8 млн рублей — на улицах Отлогая, Алтайская и по проспекту Острякова. При этом средняя стоимость квадратного метра в первой пятерке составляет 190,3 тыс. рублей, что на 80% выше среднего уровня для «однушек» во Владивостоке.