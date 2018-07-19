Фондовые рынки США снижаются из-за напряженности в международной торговле

Investing.com — В четверг котировки на Уолл-стрит снижаются на фоне роста напряженности в торговых отношениях.

На 16:42 МСК индекс голубых фишек Dow снизился на 57 пунктов или на 0,23% до 25141,37, S&P 500 опустился на шесть пунктов или на 0,21% до 2809,58, а высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на 10 пунктов или на 0,13% на позиции 7844,27.

Напряженность в международных торговых отношениях усилилась после того, как представитель Китая заявила о том, что Белый дом несправедливо обвинил председателя КНР Си Цзиньпина в блокировании прогресса переговоров по торговле. Советник по торговле Белого дома Питер Наварро в интервью CNBC сказал, что торговая политика президента США Дональда Трампа вовсе не такая деструктивная, как многие полагают.

Игроки рынков практически не отреагировали на данные отчета о том, что число людей в США, которые обратились за пособием по безработице за прошлую неделю, снизилось до минимума с декабря 1969 года.

Акции Comcast (NASDAQ:CMCSA) подорожали на 2,64% после того, как компания отказалась от попытки приобрести часть активов Twenty-First Century Fox Inc (NASDAQ:FOX) и сконцентрировала все усилия на приобретении европейской SKY PLC (LON:SKYB). Это означает, что активы Twenty-First Century Fox, скорее всего приобретет компания Walt Disney

Акции Fox снизились на 1,29%, а акции Walt Disney Company (NYSE:DIS) выросли на 1,40%.

Акции IBM (NYSE:IBM) повысились на 3,74%, акции ABB Ltd (NYSE:ABB) — на 3,64% после того, как квартальный отчет этой компании оказался лучше прогнозов экспертов.

Акции eBay Inc (NASDAQ:EBAY) упали на 8,27% после того, как компания отчиталась о прибыли ниже прогнозов аналитиков, а акции Tesla (NASDAQ:TSLA) просели на 2,37%.

Большинство европейских фондовых рынков торгуется в красной зоне. Французский CAC 40 снизился на 21 пункт или на 0,39%, германский DAX опустился на 67 пунктов или на 0,53%, а лондонский FTSE 100 вырос на 18 пунктов или на 0,24%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 просел на восемь пунктов или на 0,25%, а испанский IBEX 35 снизился на 35 пунктов или на 0,37%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,93% до $1216,5 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,99% до $68,42 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,43% до 95,25.