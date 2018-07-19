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Эксперты назвали самые доступные подмосковные жилые комплексы с террасами
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Эксперты назвали самые доступные подмосковные жилые комплексы с террасами 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Эксперты риелторской компании НДВ составили пятерку самых недорогих жилых новостроек ближнего Подмосковья с террасами или патио.
Самым финансово привлекательным жилым комплексом в этом сегменте, по данным компании, является ЖК «Мытищи lite». Минимальный бюджет за апартаменты в Мытищах с террасой составляет 3,3 миллиона рублей, около 50 тысяч рублей за квадратный метр, говорится в сообщении НДВ.
В ЖК «Май» в Ленинском районе можно приобрести квартиру с террасой за 3,7 миллиона рублей, но, как отмечается в сообщении, квадратный метр здесь обойдется уже примерно в 76 тысяч рублей.
Купить двухкомнатную квартиру с террасой в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе можно всего за 42 тысячи рублей за «квадрат», но минимальное предложение здесь за счет площади лота в 103 квадратных метра составляет почти 4,3 миллиона рублей.
Немного дороже, почти за 4,5 миллиона рублей придется заплатить покупателям за квартиру с террасой в ЖК «Загородный квартал» в Химках. Но, по подсчетам компании, в этом случае цена квадратного метра составит уже порядка 75 тысяч рублей.
ЖК «Сказка» в Истринском районе предполагает минимальный бюджет покупки уже немногим более 5 миллионов рублей (около 97 тысяч рублей за «квадрат»). За эту сумму здесь предлагают однокомнатную квартиру на первом этаже с патио, площадь которого составляе6т почти 18 квадратных метров, добавляется в сообщении.
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