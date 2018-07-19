Киностудия им. Горького продаёт участок в Петербурге за 860 млн рублей

«Горьковская киностудия» выставила на торги два гектара у Дёминского сада за 860 млн рублей.

Аукцион по двум участкам на Мельничной ул., 4 назначен на 10. Сейчас двумя гектарами этой площадки владеет киностудия «Леннаучфильм», входящая в АО «Творческо-производственное объединение „Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького“. Продажи начаты по поручению собственника.

На выставленной на продажу территории можно размещать коммерческие объекты и строить жильё.

Торги по активам киностудии пройдут уже во второй раз. Весной лот продавали за 956,57 млн рублей, но покупателей не нашлось. С точки зрения градозащитников это спорный участок. Как напоминает портал „NSP“, компания „Ингеоком“, собиравшаяся возвести между территорией „Леннаучфильма“ и Дёминским садом апартаменты, из-за протестов общественности так и не смогла выйти на стройплощадку и в итоге потеряла участок.