Ещё
Киностудия им. Горького продаёт участок в Петербурге за 860 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

Киностудия им. Горького продаёт участок в Петербурге за 860 млн рублей 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
«Горьковская киностудия» выставила на торги два гектара у Дёминского сада за 860 млн рублей.
Аукцион по двум участкам на Мельничной ул., 4 назначен на 10. Сейчас двумя гектарами этой площадки владеет киностудия «Леннаучфильм», входящая в АО «Творческо-производственное объединение „Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького“. Продажи начаты по поручению собственника.
На выставленной на продажу территории можно размещать коммерческие объекты и строить жильё.
Торги по активам киностудии пройдут уже во второй раз. Весной лот продавали за 956,57 млн рублей, но покупателей не нашлось. С точки зрения градозащитников это спорный участок. Как напоминает портал „NSP“, компания „Ингеоком“, собиравшаяся возвести между территорией „Леннаучфильма“ и Дёминским садом апартаменты, из-за протестов общественности так и не смогла выйти на стройплощадку и в итоге потеряла участок.
АСН-Инфо: последние новости
Количество коттеджных посёлков класса А в Ленобласти увеличилось на 27% Фонд Имущества реализовал на торгах два объекта нежилого фонда с общим доходом в 100 млн. рублей Банк «Возрождение» снизил первоначальный взнос на ипотеку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России300
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство121
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение