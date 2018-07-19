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Черный рынок обмена валют вернулся на Украину
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Черный рынок обмена валют вернулся на Украину 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Национальный банк в течение первых 6 месяцев текущего года совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валюто-обменных операций», — сообщает пресс-служба НБУ.
Проще говоря, проверялись обменные пункты валют.
«В ходе проверок было обнаружено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Кировоградской, Киевской, Харьковской областях и Киеве», — говорит директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. При этом чиновник отметил, что раньше таких нарушений было еще больше.
Никого уже давно не удивляет, что в постмайданной Украине процветает черный рынок обмена валют в интернете. Сайты наподобие «Меняйло» предлагают различные варианты обмена от неизвестного продавца, где называются только сумма и курс.
А попадая во Львов на площадь Рапоппорт вообще можно вспомнить лихие 90-е, где свободно с рук продаются и покупаются евро, доллары и злотые под бдительным оком реформированной полиции.
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