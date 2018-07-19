Черный рынок обмена валют вернулся на Украину

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Национальный банк в течение первых 6 месяцев текущего года совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валюто-обменных операций», — сообщает пресс-служба НБУ.

Проще говоря, проверялись обменные пункты валют.

«В ходе проверок было обнаружено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Кировоградской, Киевской, Харьковской областях и Киеве», — говорит директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. При этом чиновник отметил, что раньше таких нарушений было еще больше.

Никого уже давно не удивляет, что в постмайданной Украине процветает черный рынок обмена валют в интернете. Сайты наподобие «Меняйло» предлагают различные варианты обмена от неизвестного продавца, где называются только сумма и курс.