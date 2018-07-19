Количество коттеджных посёлков класса А в Ленобласти увеличилось на 27%

Компания Knight Frank подвела итоги I полугодия 2018 года на рынке загородной жилой недвижимости высокого класса Петербурга

I полугодие 2018 года отметилось активизацией со стороны загородного девелопмента. По итогам полугодия загородный рынок пополнился 2 новыми посёлками класса А и 3 — класса В. При этом сразу 3 посёлка вывел зарекомендовавший себя на загородном рынке девелопер «Русь: Новые Территории» («Высокий стиль», «Солнечный орнамент», «Флайт»).

В результате по сравнению с итогами 2017 г. количество коттеджных посёлков в классе А увеличилось на 27%, а свободное предложение — на 9%. В классе В количество посёлков увеличилось на 11%, а свободное предложение — на 8%. Данные результаты являются наилучшими на загородном первичном рынке за последние 3 года.

Отдельно стоит отметить проект «Образ жизни», который возводится рядом с загородным курортом «Охта-парк». На сегодняшний день это один из немногих проектов, где развитая и успешная инфраструктура позволяет создавать объект, который может использоваться как для постоянного, так и для сезонного проживания.

В течение I полугодия 2018 г. вторичный рынок пополнялся новыми предложениями в различных частях города и области. В результате предложение на вторичном рынке увеличилось на 3%.

В отдельно взятых районах изменения на вторичном рынке незначительны, за исключением Приозерского района области и Курортного района, где предложение увеличилось на 4% и 3% соответственно.

В I полугодии 2018 года была отмечена высокая активность покупателей. В классе А продажи стабильны и соответствуют уровню аналогичного периода 2017 года. В классе В было продано в 2 раза больше коттеджей, чем в I полугодии 2017 г., и на 11% больше, чем за весь 2017 г.

С большим отрывом в продажах лидирует проект «Образ жизни»; кроме того, успешными были проекты «Сад времени», «Онегин парк» и «Петровское барокко». По итогам полугодия на эти 4 проекта пришлось 80% продаж на загородном рынке классов А и В.

За счёт пополнения рынка новым объектами в классе А средняя стоимость предложения составила 60,1 млн руб., увеличившись по сравнению с концом 2017 г. на 11%.

В классе В новые объекты незначительно повлияли на средний показатель стоимости, которая составила 23,7 млн руб. и осталась на уровне конца прошлого года.

Ростом характеризовался и показатель среднего бюджета покупки. Так, по итогам I полугодия 2018 года в классе А данная величина составила в среднем 55,6 млн руб. и увеличилась по сравнению с концом прошлого года на 40%.

В классе В средний бюджет покупки увеличился на 21% и составил 19,5 млн руб.

На вторичном рынке средняя стоимость предложения класса А составила 70 млн руб.

Происходящие в долевом строительстве изменения способны в определенной мере оказать влияние на загородный рынок и увеличить интерес к готовым домовладениям, расположенным в привлекательных пригородных локациях.

Международная консалтинговая компания Knight Frank является одним из лидеров мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank, совместно со своим стратегическим североамериканским партнером, компанией Newmark Grubb Knight Frank, насчитывает 418 офисов в 60 странах мира.