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Publicis Groupe отчиталась о глобальном снижении выручки в первом полугодии 2018 года
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Publicis Groupe отчиталась о глобальном снижении выручки в первом полугодии 2018 года 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Французская рекламная группа Publicis отчиталась о снижении глобальной выучки в первом полугодии на 8,2% год к году — до € 4,28 млрд Доходы группы продолжают падать во всех регионах, сообщается на сайте группы.
Сильней всего чистая выручка Publicis снизилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 15,2%. В Северной Америке доходы компании упали на 9,8%, в Латинской Америке — на 8,7%, в странах Ближнего Востока и Африки (MEA) — на 4,7%, а в Европе — на 2,6%.
Рекламная группа показала рост выручки только в Латинской Америке (на 9,1%) и MEA (на 4,6%). В Северной Америке рост оказался практически нулевым (0,1%). Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа показали отрицательный рост этого показателя: он упал на 3,3% и 1,7% соответственно.
Генеральный директор группы Артур Садун сообщил, что первая половина 2018 года была напряженным, но очень продуктивным периодом для Publicis Groupe.
«Во-первых, мы увидели прогресс в реализации нашего стратегического плана развития, продемонстрировав способность уменьшить цены и увеличить качество обслуживания наших клиентов. Во-вторых, мы инвестировали в ключевые стратегические возможности, рассчитанные на будущий рост. В целом, первая половина года знаменательна новыми бизнес-победами, которые будут только расти во втором полугодии. Я уверен в достижении цели по улучшению роста выучки в 2018 году против 2017 года», — рассказал Артур Садун.
Напомним, после трудного для компании финансового 2017 года, в I квартале 2018 года Publicis Groupe отчиталась об органическом росте выручки на 1,6%. Холдинг назвал итоги квартала удовлетворительными, поскольку в прошлом году компания стартовала гораздо хуже (-1,2%). Кроме того, с начала года Publicis Groupe получила беспрецедентное количество новых клиентов. Это глобальные аккаунты Mercedes Benz, Carrefour, Campbell’s и Marriott, а также локальные Red Bull (США) и Kraft Heinz (Китай).
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