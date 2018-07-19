Publicis Groupe отчиталась о глобальном снижении выручки в первом полугодии 2018 года

Французская рекламная группа Publicis отчиталась о снижении глобальной выучки в первом полугодии на 8,2% год к году — до € 4,28 млрд Доходы группы продолжают падать во всех регионах, сообщается на сайте группы.

Сильней всего чистая выручка Publicis снизилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 15,2%. В Северной Америке доходы компании упали на 9,8%, в Латинской Америке — на 8,7%, в странах Ближнего Востока и Африки (MEA) — на 4,7%, а в Европе — на 2,6%.

Рекламная группа показала рост выручки только в Латинской Америке (на 9,1%) и MEA (на 4,6%). В Северной Америке рост оказался практически нулевым (0,1%). Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа показали отрицательный рост этого показателя: он упал на 3,3% и 1,7% соответственно.

Генеральный директор группы Артур Садун сообщил, что первая половина 2018 года была напряженным, но очень продуктивным периодом для Publicis Groupe.

«Во-первых, мы увидели прогресс в реализации нашего стратегического плана развития, продемонстрировав способность уменьшить цены и увеличить качество обслуживания наших клиентов. Во-вторых, мы инвестировали в ключевые стратегические возможности, рассчитанные на будущий рост. В целом, первая половина года знаменательна новыми бизнес-победами, которые будут только расти во втором полугодии. Я уверен в достижении цели по улучшению роста выучки в 2018 году против 2017 года», — рассказал Артур Садун.