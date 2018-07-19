Путин подписал закон об отмене уплаты НДФЛ с курсовой разницы при покупке евробондов

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий резидентов РФ от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с курсовой разницы при покупке ценных бумаг России, номинированных в долларах и евро (евробонды). Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Поправками, которые вносятся в Налоговый кодекс, предусматривается порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов по таким облигациям при их погашении, нивелирующий изменение курса рубля к иностранным валютам за время, которое прошло от их приобретения резидентом до реализации.

Закон должен вступить в силу через месяц со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.