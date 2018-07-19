HSBC оштрафован в Гонконге за нарушения при продаже облигаций

Брюсселе. Гонконгский регулятор по ценным бумагам (SFC) оштрафовал подразделение HSBC на 1,2 млн долларов за системные нарушения при продаже облигаций, передает собкор Банки.ру

Такая сумма штрафа должна стать сигналом для других игроков на рынке и предостеречь их от подобных действий, сообщается в официальном заявлении.

SFC отмечает, что азиатский HSBC Broking Securities не проводил надлежащую и адекватную проверку по отдельным облигациям, прежде чем дать рекомендации своим клиентам, и не имел эффективной системы оценки рисков для клиентов.

Также регулятор выяснил, что банк не вел записи инвестиционных советов или рекомендаций, предоставляемых клиентам.

В период с апреля 2015 года по март 2016-го HSBC провел 378 сделок с облигациями. SFC отмечает, что в настоящее время нет данных, что клиенты жалуются на практику продажи в HSBC или понесли убытки.