HSBC оштрафован в Гонконге за нарушения при продаже облигаций 

Гонконгский регулятор по ценным бумагам (SFC) оштрафовал подразделение HSBC на 1,2 млн долларов за системные нарушения при продаже облигаций, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Такая сумма штрафа должна стать сигналом для других игроков на рынке и предостеречь их от подобных действий, сообщается в официальном заявлении.
SFC отмечает, что азиатский HSBC Broking Securities не проводил надлежащую и адекватную проверку по отдельным облигациям, прежде чем дать рекомендации своим клиентам, и не имел эффективной системы оценки рисков для клиентов.
Также регулятор выяснил, что банк не вел записи инвестиционных советов или рекомендаций, предоставляемых клиентам.
В период с апреля 2015 года по март 2016-го HSBC провел 378 сделок с облигациями. SFC отмечает, что в настоящее время нет данных, что клиенты жалуются на практику продажи в HSBC или понесли убытки.