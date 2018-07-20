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Самую дешевую квартиру в небоскребе можно купить за 3 миллиона
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Самую дешевую квартиру в небоскребе можно купить за 3 миллиона 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Самая дешевая квартира в московских высотных жилых комплексах стоит 2,9 миллиона рублей — это комфорт-класс, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.
В бизнес-классе самое бюджетное предложение составляет 7,1 миллиона рублей, в премиум-сегменте — 18,9 миллиона.
Большая часть столичных небоскребов относится к бизнес-классу, на втором месте — комфорт-сегмент.
В последнее время в Москве становится все больше высоких проектов комфорт-класса, и они уходят с рынка быстрее, чем их более дорогие «собратья». За год популярность квартир и апартаментов в высотках выросла в три раза.
Однако, несмотря на популярность небоскребов, за видовые характеристики готовы доплачивать не все — если разница в цене составляет 15%, покупатели предпочитают более низкий этаж. Основной же поток спрос приходится на квартиры до 30-го этажа. Разница в цене между 10-м и 3-м этажами достигает 12%.
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