Марихуана вышла на биржу

Канадская компания Tilray, которая занимается выращиванием марихуаны, провела первую в истории этой отрасли публичное размещение акций (IPO) на бирже NASDAQ. Об этом сообщает MarketWatch.

Компания разместила на рынке 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу, в итоге Tilray смог привлечь порядка 153 миллионов долларов. Торги акциями на бирже стартуют в четверг, бумаги получили тикер TLRY.

Германия и Компания была основана в 2013 году, она занимается выращиванием, переработкой и распространением марихуаны. Канадская компания имеет лицензию на осуществление деятельности в США . Помимо этого, Tilray — первый легальный поставщик медицинской марихуаны в Евросоюз . Основные рынки сбыта для компании — Австралия Канада , также у компании имеется ряд двусторонних соглашений о поставках.

За первый квартал этого года Tilray получила чистый убыток в размере 5,2 миллиона долларов, при этом продажи составили 7,8 миллиона долларов. По итогам 2017 года чистый убыток компании составил 7,8 миллиона долларов, хотя компания продала марихуаны на 20,5 миллиона долларов.

В то же время инвесторы продолжают верить в перспективы компании, так как, согласно прогнозам, на текущий момент рынок легальной марихуаны оценивается в 7,7 миллиарда долларов, при этом в ближайшие годы он будет расти примерно на 60 процентов в год, достигнув к 2021 году объема в 31,4 миллиарда.