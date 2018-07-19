Фьючерсы на фондовых биржах США снизились перед новыми отчетами компаний США

Investing.com — Фьючерсы фондовых рынков США указывают, что рынки откроются в небольшом минусе на фоне того, что напряженность в торговых отношениях продолжает вызывать опасения у инвесторов.

В 13:55 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow снизился на 61 пункт или на 0,24% до 25100,0, а фьючерс на S&P 500 опустился на восемь пунктов или на 0,31% до 2807,25. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался ниже на 29 пунктов или на 0,40% на позиции 7375,25.

Сегодня свои квартальные отчеты должны опубликовать многие американские компании, включая Blackstone (NYSE:BX), Domino’s Pizza Group PLC (NYSE:DPZ) и Philip Morris International Inc (NYSE:PM). Однако основное внимание будет приковано к отчету за второй квартал компании Microsoft (NASDAQ:MSFT), который выйдет после завершения торгов. Акции компании по разработке программного обеспечения на торгах до открытия рынка снизились на 0,11%.

В четверг опасения о международной торговле вновь выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США могут заключить отдельное торговое соглашение с Мексикой . Представитель Китая заявила о том, что Белый дом несправедливо обвинил председателя КНР Си Цзиньпина в блокировании прогресса переговоров по торговле.

До начала торгов одними из лидеров роста стали акции Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), которые подорожали на 1,63% после сообщений о том, что Amazon (NASDAQ:AMZN) не собирается заниматься разработкой аппаратных средств. Акции IBM (NYSE:IBM) повысились на 2,89%, акции ABB Ltd (NYSE:ABB) — на 4,00% после того, как отчеты этих компаний оказались лучше прогнозов экспертов.

Акции eBay Inc (NASDAQ:EBAY) упали на 5,85% после того, как доход компании оказался ниже консенсус-прогноза, акции Tesla (NASDAQ:TSLA) снизились на 2,49% а акции Procter & Gamble Company (NYSE:PG) опустились на 1,40% после сообщения о том, что эта компания приобрела First Aid Beauty за $250 млн На фронте экономических данных инвесторы ожидают в 15:30 МСК выхода отчета по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также индекса производственной активности в Филадельфии.

Большинство европейских фондовых рынков торгуется в красной зоне. Французский CAC 40 снизился на 27 пунктов или на 0,50%, германский DAX опустился на 52 пункта или на 0,41%, а лондонский FTSE 100 вырос на восемь пунктов или на 0,12%. В то же время индекс Euro Stoxx 50 снизился на девять пунктов или на 0,28%, а испанский IBEX 35 упал на 27 пунктов или на 0,28%.

Фьючерсы на золото снизились на 1,03% до $1215,2 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,48% до $66,75 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,40% до 95,22.