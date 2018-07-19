«Юнистрим» запустил сервис онлайн-переводов в Италию

Для отправки денежного перевода можно воспользоваться сайтом online.unistream.ru или скачать мобильное приложение «Юнистрим Денежные» переводы в магазинах App Store и Play Маркет.

«Тариф на отправку денежных переводов в Италию составляет 200 рублей независимо от суммы перевода. Минимальная сумма к отправке — пять евро, максимальная — 999 евро. Валюта выдачи переводов «Юнистрим» в Италии — евро», — отмечается в релизе.