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«Юнистрим» запустил сервис онлайн-переводов в Италию
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«Юнистрим» запустил сервис онлайн-переводов в Италию 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Юнистрим» запустил сервис онлайн-переводов в Италию, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Для отправки денежного перевода можно воспользоваться сайтом online.unistream.ru или скачать мобильное приложение «Юнистрим Денежные» переводы в магазинах App Store и Play Маркет.
«Тариф на отправку денежных переводов в Италию составляет 200 рублей независимо от суммы перевода. Минимальная сумма к отправке — пять евро, максимальная — 999 евро. Валюта выдачи переводов «Юнистрим» в Италии — евро», — отмечается в релизе.
Выдачу переводов теперь осуществляют 2350 пунктов в 874 городах и населенных пунктах страны, включая такие города как Рим, Милан, Неаполь, Турин, Палермо и Генуя.
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