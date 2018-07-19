Россия задушит Европу газом!

Члены ЕС , украинцы и русские собрались, чтобы договориться о будущих поставках газа через территорию Украины в свете растущего потребления Европой российского газа, несмотря на ее желание уменьшить зависимость от Москвы

Спрос на природный газ в Европе снизился в период с 2010 по 2014 год. С тех пор все изменилось в связи с тем, что производство Европой газа все больше сокращается, особенно в Нидерландах

Растущие газовые потребности Европы входят в сферу интересов России и ее компании «Газпром» , которая контролирует 17% мировых запасов газа и обладает монополией на трубопроводы. Государство контролирует 50,2% акций компании, поэтому ее часто называют мощным геополитическим рычагом Кремля.

Компания «Газпром» обеспечивает около 35% потребления газа на европейском континенте. Эта цифра увеличилась за последние годы, несмотря на решимость ЕС снизить зависимость европейских стран от поставок энергоресурсов из Москвы.

Экспорт газа в Европу достиг рекордного уровня в 2016 и 2017 годах, особенно в суровый зимний сезон. Также «Газпром» сообщил об увеличении экспорта газа на 6,6% в первом квартале этого года.

В настоящее время Россия экспортирует газ в Европу по трубопроводу «Северный поток-1», который тянется до Германии . Два трубопровода доставляют газ в Польшу через Белоруссию , четыре трубопровода через Украину. Кроме того, существует трубопровод через Турцию и прямые поставки газа в Финляндию и Прибалтику.

Однако «Газпром» стремится развивать другие трубопроводы, проекты которых спонсируются крупными европейскими финансовыми группами ради поддержания рынка и сведения до минимума транзита газа через Украину.

Европейские финансовые группы надеются начать работу над двумя новыми трубопроводами в обход Украины к концу 2018 года: «Турецкий поток» через территорию Турции и «Северный поток-2» через Балтийское море.

Тем не менее, Европейская комиссия по-прежнему настороженно относится к этому проекту, хотя она не может повлиять на его реализацию. Она хочет, чтобы были соблюдены законы европейского энергетического рынка, особенно с точки зрения конкуренции, в то время как Польша и страны Восточной Европы выступают против реализации «Северного потока-2».

Борьба с конкуренцией

Несмотря на заявления Европы о намерении диверсифицировать источники энергоснабжения, альтернативные источники продолжают оставаться неконкурентоспособными.

Усилия европейских стран способствовали росту рынка сжиженного природного газа, который усилил напряженность между Брюсселем и Москвой после начала украинского кризиса в 2014 году. Европа опасается, что Москва будет использовать поставки газа в геополитических целях.

Однако сегодня транспортировка сжиженного природного газа морем обходится намного дороже, чем поставки российского газа по трубопроводам.

В июле британская компания «Бритиш петролиум» (British Petroleum) начала разработку крупного газового месторождение в Азербайджане , известного как «Южный газовый коридор», который позволит Европе получать газ через Турцию, Грецию , Германию и Адриатическое море.

Завершение проекта ожидается в 2020 году, но эксперты говорят, что проект, начавшийся на рубеже нового тысячелетия, покроет только 2% европейского спроса на газ.