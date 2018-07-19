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Банк «Восточный» уменьшил ставки по VIP-вкладам в рублях
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Банк «Восточный» уменьшил ставки по VIP-вкладам в рублях 

Банки.ру 48 минут назад
Банк «Восточный» понизил ставки по вкладам VIP-линейки при привлечении средств в рублях.
Доходность вклада «VIP Сберсчет» (от 3 млн рублей, сроки — полгода, один год или два года) составляет теперь 5,25—6,3% годовых (до этого — 5,45—6,5%).
Продуктовый виджет
«VIP Вклад» (сроки — один, три, шесть месяцев, один, два или три года) доступен под 6,1—7,3% годовых (ранее — под 6,1—7,5%), а «VIP Сберплан» (сроки — три, шесть месяцев, один, два или три года) — под 4,85—6,8% (прежде — под 5,05—7%). Минимальная сумма двух депозитов — 1,5 млн рублей.
Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно либо капитализируются.
Процентная ставка по «Мультивалютному VIP» в рублях (от 1,5 млн рублей на полгода) понижена до 5,55% годовых (с 5,75%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Инвестиционный — VIP» (от 1,5 млн рублей, сроки — полгода, одни, два или три года) размещается под 6,55—7,2% (против прежних 6,75—7,4% годовых). Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады «VIP Сберсчет» и «VIP Сберплан» — пополняемые.
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