Ещё
Эксперты отметили снижение активности зарубежных ритейлеров на рынке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты отметили снижение активности зарубежных ритейлеров на рынке Москвы 

РИА Недвижимость 49 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. На московский рынок ритейла в первом полугодии 2018 года вышли 13 новых зарубежных брендов против 23 годом ранее, также 3 иностранных бренда в текущем году покинули рынок, сообщила консалтинговая компания CBRE.
По ее данным, большая часть дебютных открытий на столичном рынке торговой недвижимости пришлась на иностранные бренды одежды и аксессуаров: Coach, Karl Lagerfeld, Adolfo Dominguez, Lipault, Geox Kids. Также активны были косметические марки — три открытия.
В остальных сегментах появилось по одному зарубежному бренду, в том числе открылся первый российский магазин китайского производителя гаджетов Huawei в «Афимолле», сообщается в пресс-релизе.
Как указывается в нем, несмотря на сокращение количества иностранных брендов, вышедших на московский рынок, в столице активно развивается категория «кафе и рестораны». Этот сегмент увеличил свою долю на 2 процентных пункта — до 7%. Помимо иностранных брендов, новые форматы открывают российские гастромаркеты, объединяющие разных операторов.
Во втором полугодии аналитики компании ожидают положительную динамику прироста числа иностранных брендов. Кроме того, отмечается в сообщении, пять только начавших работать на московском рынке операторов уже заявили о планах дальнейшего открытия магазинов и ресторанов: Coach, О'Learys, Flormar, Dino Zoo и COS.
РИА Недвижимость: последние новости
Подмосковная хандра: областной рынок жилья демпингует и теряет покупателей В Петербурге в I полугодии не появилось новых проектов элитного жилья SAP вложила 20 млн евро в инновационный центр в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми75
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»105
Российская база в Сирии уничтожила НЛО145
Россиянка пустила труп мужа на кабачки15
В Хабаровске умер российский миллиардер60
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение