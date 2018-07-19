Эксперты отметили снижение активности зарубежных ритейлеров на рынке Москвы

МОСКВА , 19 июл — РИА Недвижимость. На московский рынок ритейла в первом полугодии 2018 года вышли 13 новых зарубежных брендов против 23 годом ранее, также 3 иностранных бренда в текущем году покинули рынок, сообщила консалтинговая компания CBRE.

По ее данным, большая часть дебютных открытий на столичном рынке торговой недвижимости пришлась на иностранные бренды одежды и аксессуаров: Coach, Karl Lagerfeld, Adolfo Dominguez, Lipault, Geox Kids. Также активны были косметические марки — три открытия.

В остальных сегментах появилось по одному зарубежному бренду, в том числе открылся первый российский магазин китайского производителя гаджетов Huawei в «Афимолле», сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, несмотря на сокращение количества иностранных брендов, вышедших на московский рынок, в столице активно развивается категория «кафе и рестораны». Этот сегмент увеличил свою долю на 2 процентных пункта — до 7%. Помимо иностранных брендов, новые форматы открывают российские гастромаркеты, объединяющие разных операторов.

Во втором полугодии аналитики компании ожидают положительную динамику прироста числа иностранных брендов. Кроме того, отмечается в сообщении, пять только начавших работать на московском рынке операторов уже заявили о планах дальнейшего открытия магазинов и ресторанов: Coach, О'Learys, Flormar, Dino Zoo и COS.