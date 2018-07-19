Эксперты рассказали, в каких сферах в Карелии самые большие зарплаты

Наиболее прибыльной отраслью признано рыболовство и рыбоводство.

Карелиястат рассказал о зарплатах жителей республики в первые пять месяцев 2018 года.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в мае 2018 года составила 39421 рубль. По сравнению с маем прошлого года этот показатель вырос на 10,5%. При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за год увеличилась на 7,5%.

Также в ведомстве назвали наиболее прибыльные отрасли. Самые большие средние зарплаты в Карелии — у работников сферы «рыболовство и рыбоводство». Они получают в среднем 67624 рубля. Также большие зарплаты в отраслях «добыча полезных ископаемых» (56134 рубля), «производство, передача и распределение электроэнергии» (53524 рубля), «деятельность финансовая и страховая» (56093 рубля), «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (51975 рублей).

Самые скромные зарплаты в Карелии у людей, работающих на производстве одежды. Здесь средняя зарплата, если верить Карелиястату, равна 12311 рублям.