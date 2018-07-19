Ульянов считает введение нефтяного эмбарго против Ирана опасным сценарием 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Никаких юридических и политических оснований для введения нефтяного эмбарго против Ирана сегодня нет, заявил журналистам постпред РФ в Вене при международных организациях Михаил Ульянов.
"На самом деле, если в отношении Ирана будет установлено полное или почти полное нефтяное эмбарго, это будет крайне негативный и опасный сценарий", — сказал Ульянов.
"Я хочу подчеркнуть, что никаких оснований — юридических, политических, реальных оснований для того, чтобы прекращать связи с Ираном в области нефти и нефтепродуктов, нет. Все это результаты запугиваний, которые подчас оказываются весьма эффективными", — подчеркнул он.