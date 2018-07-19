Ульянов считает введение нефтяного эмбарго против Ирана опасным сценарием

"На самом деле, если в отношении Ирана будет установлено полное или почти полное нефтяное эмбарго, это будет крайне негативный и опасный сценарий", — сказал Ульянов.

"Я хочу подчеркнуть, что никаких оснований — юридических, политических, реальных оснований для того, чтобы прекращать связи с Ираном в области нефти и нефтепродуктов, нет. Все это результаты запугиваний, которые подчас оказываются весьма эффективными", — подчеркнул он.