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Хлебная корзина на Украине подорожала на 7-8%
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Хлебная корзина на Украине подорожала на 7-8% 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Хлебная корзина подорожала на Украине за первое полугодие 2018 года на 7-8%, сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
«За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7%… Так, в частности, ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7%, а пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 8%», — пишет Дорошенко в Facebook.
Он отметил, что в хлебную корзину входит 1 килограмм пшеничного хлеба, 1 килограмм ржаного и 0,5 килограмма батона.
«Если в целом оценить стоимость хлебной корзины, то на конец июня 2018 года он стоил 62 гривны (2,36 доллара), тогда как в начале года его стоимость составляла 57,7 гривен (2,2 доллара). То есть хлебная корзина за первое полугодие подорожала на 7%, или на 4,3 гривны (0,16 доллара)», — пишет Дорошенко со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Он подчеркнул также, что данные Госстата занижены, поскольку источники утверждают, что цена на хлеб выросла еще больше.
«Только с 1 марта по 1 июля этого года, то есть за четыре месяца, по собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей в городах, белый хлеб подорожал на 17%, а черный — на 10%. По данным же инфляционного барометра Минэкономразвития за первое полугодие белый хлеб добавил 28%, а черный — 20%», — уточнил он.
Напомним, в августе 2017 года министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил чрезвычайно большие траты украинцев на питание тем, что они много едят.
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