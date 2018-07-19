Социологи зафиксировали ухудшение социального настроения россиян

Индекс социального настроения россиян в июне снизился на 10% по сравнению с февралём 2018 года.

«Послевыборное снижение рейтингов президента широко обсуждалось экспертами, — сообщается на сайте «Левада-центра». — Но весной — в начале лета нынешнего года, несмотря на состоявшийся футбольный праздник, заметно ухудшились не только рейтинги власти, но и в целом настроения и ожидания людей».

Социологи рассчитали индекс социального настроения россиян на основе ответов на 12 вопросов. За четыре месяца оценка россиян текущего личного положения снизилась на 10%, ситуации в России — на 12%, ожидания на будущее своих семей и страны — на 12%, а оценка действий властей — на 18%.

По мнению социологов, ухудшение общественных настроений связано с пенсионной реформой, увеличением НДС и ростом цен на бензин.

Скепсис по отношению к происходящему испытывают как пожилые люди, так и 30-летние граждане, которые не видят позитивных перспектив для себя и страны.