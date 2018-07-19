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Социологи зафиксировали ухудшение социального настроения россиян
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Социологи зафиксировали ухудшение социального настроения россиян 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Индекс социального настроения россиян в июне снизился на 10% по сравнению с февралём 2018 года.
«Послевыборное снижение рейтингов президента широко обсуждалось экспертами, — сообщается на сайте «Левада-центра». — Но весной — в начале лета нынешнего года, несмотря на состоявшийся футбольный праздник, заметно ухудшились не только рейтинги власти, но и в целом настроения и ожидания людей».
Социологи рассчитали индекс социального настроения россиян на основе ответов на 12 вопросов. За четыре месяца оценка россиян текущего личного положения снизилась на 10%, ситуации в России — на 12%, ожидания на будущее своих семей и страны — на 12%, а оценка действий властей — на 18%.
По мнению социологов, ухудшение общественных настроений связано с пенсионной реформой, увеличением НДС и ростом цен на бензин.
Скепсис по отношению к происходящему испытывают как пожилые люди, так и 30-летние граждане, которые не видят позитивных перспектив для себя и страны.
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