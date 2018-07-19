Власти опасаются криптовалюты из-за потери влияния

Организации экономического сотрудничества и развития считают, что основной причиной осторожного отношения правительств к криптовалюте является нежелание терять контроль над денежными потоками, а значит, долей власти.

Представитель ОЭСР в личной беседе рассказал BitCryptoNews, что осторожное отношение государств к криптовалюте связано с тем, что у правительств и центральных банков «уплывает» монополия на эмиссию денег и контроль за их обращением. Конечно же, делиться своей властью никому не хочется, так как регулирование данной сферы является достаточно влиятельным инструментом политики.

Вторым аспектом были названы налоги. Виртуальная валюта выводит часть средств из оборота и не позволяет фискальным службам осуществлять мониторинг каналов. Это сокращает поступления в бюджет и препятствует отслеживанию части инвестиций. Хотя как это скажется на мировой экономики пока что точно сказать нельзя. Источник пожелал сохранить свою анонимность, выразив частное мнение.

Такое видение полностью подтверждается последними событиями. Недавно консультативный совет G20 в своем отчете указал, что криптовалюта не угрожает глобальной финансовой стабильности.

На заседании американского Конгресса эксперты говорили, что переводы виртуальных валют намного проще отследить, чем перемещения фиата и это упрощает наблюдение за незаконными операциями и их участниками. В тоже время глава ФРС США заявил, что криптовалюта опасна для инвесторов и ее нельзя считать реальной, так как она лишена внутренней ценности.

Однако сейчас национальные валюты также обеспечены только обещанием правительств, а не золотом или другими материальными благами. Тем временем крупнейшие управляющие компании, такие как BlackRock, Goldman Sachs, Nasdaq и Intercontinental Exchange, активно изучают способы получения прибыли от развивающегося класса активов и начинают работать с их производными.

Напомним, что согласно исследованию Международной торгово-промышленной палаты показало, банки на десятилетия отстают в технологическом развитии.