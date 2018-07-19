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«Росспецмаш»: РФ в I полугодии резко увеличила экспорт сельхозмашин в Германию и Польшу
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«Росспецмаш»: РФ в I полугодии резко увеличила экспорт сельхозмашин в Германию и Польшу 

Прайм 52 минуты назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2018 года экспортировала сельскохозяйственную технику на 6,5 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш").
"В январе-июне 2018 года существенно выросли объемы поставок отечественных сельхозмашин в Германию и Польшу, где очень хорошо развито собственное производство сельхозтехники", — отмечает ассоциация.
В частности, стоимостной объем поставок российских сельхозмашин в Польшу за шесть месяцев составил 332 миллиона рублей, что в 36,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Германию увеличился в 44,3 раза — до 133 миллионов рублей.
Одновременно поставки российской сельскохозяйственной техники в Узбекистан увеличились в 7,6 раза, в Киргизию — в 4,1 раза, в Нидерланды — в 3,7 раза. Экспорт агротехники во Францию вырос в 3,5 раза, в Болгарию — в 2,5 раза, в Словакию — в 2,2 раза, в Монголию — в 1,8 раза, в Армению — в 1,7 раза, в Молдавию — в 1,6 раза, в Казахстан — на 23%, в Канаду — на 11%.
"Экспортные поставки из России зерноуборочных комбайнов увеличились в 2,2 раза — до 593 единиц", — сообщила директор «Росспецмаша» Алла Елизарова, слова которой приводятся в сообщении. Она также отметила, что рост объемов экспорта связан с постоянным улучшением качества отечественных агромашин и выпуском новых моделей техники.
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