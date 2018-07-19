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Из политики в криптоэнтузиасты. Экс-советник Трапма хочет свою криптовалюту
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Из политики в криптоэнтузиасты. Экс-советник Трапма хочет свою криптовалюту 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В криптоиндустрии появился новый игрок — им стал Стив Бэннон, ранее занимавший высокий пост советника президента Соединенных Штатов Америки. Помимо активного инвестирования в биткоин он заявил о своем желании создать собственную криптовалюту.
В интервью CNBC он признался: «У меня действительно есть биткоины и эта монета мне очень нравится». Невзирая на высокую волатильность нового финансового инструмента Бэннон отмечает свою уверенность в том, что именно за ними будущее мировой экономики.
Примечательно, что свою монету он планирует назвать «отбросом» (deplorables). Выбранное название является отсылкой к речи Хиллари Клинтон, которую она произнесла на встрече со спонсорами. Во время своего выступления она сказала, что большинству сторонников и участников команды Дональда Трампа место в «ведре с отбросами» (basket of deplorables).
Видео о скандальном выступлении Хиллари Клинтон
По его замыслу успех монеты может стать отличной возможностью наглядно продемонстрировать Хилари сколько «отбросов» на самом деле поддерживает президента и его команду, лишний раз напомнив о ее сокрушительном поражении на минувших президентских выборах. Несмотря на готовую концепцию, активная работа по реализации задуманного пока не была начата.
Явление «криптовалюты имени себя» сегодня становится крайне популярным. Ранее Джон Макафи заявил о намерении выпустить собственную монету.
текст: Евгения Лиходей, фото: Sean Gallup / Getty images/ i Heart radio
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