Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в июне

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Розничные продажи в Великобритании неожиданно упали в июне, хотя сектор будет способствовать росту ВВП во II квартале, пишет Bloomberg

Фото: EPA/HANNAH MCKAY

Объем розничных продаж в Великобритании в июне сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%.

В годовом выражении розничные продажи выросли на 2,9%, замедлившись по сравнению с ростом на 4,1% в мае, который был максимальным с ноября 2016 года.

Фунт стерлингов снизился после публикации данных. Курс опустился на 0,7% до $1,2983, достигнув минимума с сентября.

Тем не менее квартальный рост розничных продаж на 2,1% был максимальным с I квартала 2004 года. Вклад розничных продаж в рост ВВП составит 0,1 пункта, отмечает ONS.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в июне снизились на 0,6% в помесячном выражении и выросли на 3% — в годовом.

В то время как потребители увеличили расходы на еду и напитки, температура выше среднего в течение месяца и начало Чемпионата мира по футболу 14 июня сдерживали их расходы в других магазинах. Продажи в продовольственных магазинах во II квартале выросли максимальными темпами с 2001 года.