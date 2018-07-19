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Совет по финансовой стабильности не видит угроз со стороны криптовалют
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Совет по финансовой стабильности не видит угроз со стороны криптовалют 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Новый отчет Совета по финансовой стабильности предполагает, что криптовалюты не представляют угрозы глобальной финансовой стабильности, но требуют «тщательного мониторинга» для предотвращения любых будущих проблем.
Совет, который был создан странами G20 для контроля за надлежащим функционированием глобальной финансовой системы, также разработал специальные метрики для «выявления и смягчения рисков» со стороны цифровых активов.
В будущем Совет по финансовой стабильности будет следить за волатильностью цен, проведением ICO и использованием цифровых валют в платежных системах.
Новый механизм поможет провести текущую оценку финансовой системы.
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