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Спрос на недвижимость Москвы не снижается вопреки сезонному спаду деловой активности
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Спрос на недвижимость Москвы не снижается вопреки сезонному спаду деловой активности 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Интерес предпринимателей к аукционам по аренде недвижимости имущественного фонда Москвы сохраняется вопреки сезонному снижению деловой активности, за июнь и половину июля реализованы свыше 40 лотов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«Традиционное снижение деловой активности в летний период не повлияло на аукционы по аренде городской недвижимости. За два неполных летних месяца на Единой торговой площадке Москвы реализованы более 40 лотов общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров», — сказал глава департамента Геннадий Дегтев.
Показатели количества участников и превышения стартовых цен в летний период времени не снизились к аналогичным показателям зимы и весны, отметил глава департамента.
«По итогам летних торговых сессий в среднем на лот претендуют три потенциальных арендатора, итоговая цена годовой аренды увеличивается на 60% и в среднем составляет 12,3 тысячи рублей за квадратный метр в год», — добавил Дегтев.
Он обратил внимание, что особенной популярностью среди предпринимателей пользуются объекты аренды со специальной ставкой.
«Большую популярность среди предпринимателей приобрели объекты с начальной ставкой аренды 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Этим предложением могут воспользоваться только представители малого бизнеса. Средняя итоговая цена по таким объектам увеличивается в два раза, но все равно остается более выгодной по отношению к ценам на свободном рынке», — уточнил глава департамента.
Сделка по аренде городской недвижимости заключается напрямую, без посредников. Договор заключается на 10 лет. В настоящее время на торги по аренде выставлены более 350 лотов площадью от 6 квадратных метров до 1,5 тысяч квадратных метров.
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