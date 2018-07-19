Связанная c Cоросом группа намерена потратить пять миллионов долларов на то, чтобы препятствовать кандидатуре Кавано

Либеральная правозащитная группа, получающая значительное финансирование от Джорджа Сороса , обещает употребить пять миллионов долларов на то, чтобы сорвать выдвижение Бретта Кавано на пост Верховного судьи.

Сеть организаций, возглавляющая инициативу под названием «В поисках правосудия» (Demand Justice), которая финансируется фондом, именуемым Sixteen Thirty Fund (501 © (4)), включает в себя Политический центр «Открытого общества» (OSPC). Речь идет об «одном из ключевых благотворительных каналов Сороса между 2012 и 2016 годом».

The Daily Caller:

Фонд получает обширную финансовую поддержку от весьма небольшой группы спонсоров. Финансовые отчеты, поданные в 2014 году в органы государственного надзора, показывают, что 70% — или около 11,5 миллиона долларов — от общих доходов Фонда, связанных с пожертвованиями и грантами, приходятся всего на трех спонсоров. Финансовые декларации, поданные в тот же орган надзора в 2016 году, содержат аналогичные сведения. 13,3 миллиона долларов, или 63 процента от всех пожертвований, поступило в Фонд от дарителей числом менее пяти.

Один из этих спонсоров — OSPC. Судя по налоговым декларациям Центра, в период между 2012 и 2016 годом (это последние из имеющихся в общем доступе данных) группа Сороса ежегодно выделяла Фонду сотни тысяч долларов. Центр предоставил Фонду 350 тысяч долларов в 2012 году; 772 тысяч долларов в 2013 году; 125 тысяч долларов в 2014 году; 550 тысяч долларов в 2015 году; и 481 483 долларов в 2016 году.

OSPC — это практически то же самое, что и Фонды «Открытое Общество» (OSF), представляющие собой сеть благотворительных и субсидирующих организаций Сороса. Согласно налоговым декларациям Центра за 2016 год, OSPC не располагает собственным штатом сотрудников. Напротив, сотрудникам Фонда платят за какую бы то ни было работу, выполняемую для Центра. И размер этого жалования определяется OSF и фиксируется в документах внутреннего учета организации.

«OSPC не имеет собственных сотрудников, — читаем в декларации. — Сотрудники [Фондов] «Открытое общество» (освобожденной от уплаты налогов организации 501 © (3)), оказывают услуги OSPC. Центр передает [Фондам] «Открытое общество» средства, размер которых зависит от времени, потраченного на решение вопросов OSPC. Их жалование определяется в соответствии с данными сравнительного анализа рынков и задокументировано в отчетах [Фондов] «Открытое общество»».

Теневая организация, использующая теневых сотрудников для достижения сомнительных целей. Кто сказал, что Сорос не может работать вне публичного пространства?

The Daily Caller:

Фонд выступает фискальным спонсором Demand Justice. Таким образом, последней не нужно представлять свои налоговые декларации или раскрывать личности своих сторонников. В вашингтонском Управлении по делам потребителей и нормативно-правовому регулированию коммерческое обозначение «Demand Justice» было зарегистрировано фондом 2 мая.

Национальный совет некоммерческих организаций утверждает, что фискальные спонсоры на правах попечителя могут среди прочего предоставлять зависимым от них организациям «такие административные услуги, как надзор и управление финансовой деятельностью», это справедливо и в отношении Demand Justice. Таким образом, многие получаемые данной организацией гранты или пожертвования поступают через Фонд. Обе организации зарегистрированы по одному и тому же адресу в Вашингтоне, округ Колумбия

Желающие могут также делать пожертвования Demand Justice через ActBlue Civics, которая является главной платформой по сбору средств на инициативы левого толка.

Учитывая такого рода структуру, трудно судить о том, сколько денег направляют в Demand Justice отдельные спонсоры, например Сорос.

Данный факт кратко характеризует роль Джорджа Сороса в финансировании левых правозащитных групп. Мы знаем о его активном участии, между тем масштабы его деятельности в области финансирования в значительной степени остаются для нас загадкой.

Как известно, Сорос работает с другими сверхбогатыми либералами, чтобы финансировать их собственные проекты. Можно с уверенностью сказать, что его сеть обширна. И в этом заключается исключительная ценность Сороса для крайне левых: на поверхности мы видим небольшие пожертвования для групп Сороса. Тогда как реальные деньги поступают из сети организаций, освобожденных от налогов и финансируемых Соросом и его друзьями.

Как бы левые ни порицали братьев Кох за оказываемую ими финансовую поддержку консерваторов, их усилия ничто по сравнению с сетью Сороса. Разница в том, что все знают, сколько тратят братья Кохи. А вот Сорос и его приятели из теневых организаций держат эту информацию в тайне.