Ещё
В Москве и Подмосковье во II квартале обнаружено 4 411 поддельных российских банкнот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста

В Москве и Подмосковье во II квартале обнаружено 4 411 поддельных российских банкнот 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Реальное время
В банковском секторе Московского региона во II квартале 2018 года выявлено 4 411 банкнот Банка России, имеющих признаки подделки, сообщает пресс-служба Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральном округу.
В частности, в Москве и Московской области за апрель — июнь текущего года впервые выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2 тыс. рублей, а чаще всего по-прежнему подделывают денежные знаки номиналом 5 тыс. рублей. Во II квартале 2018 года их обнаружено 3 353 штуки.
Новость
Количество выявленных подделок номиналом 1 тыс. рублей составило 1 008 штук (на 283 штуки меньше по сравнению с I кварталом 2018 года). Подделок номиналом 500 рублей обнаружено 27 штук (больше на восемь штук).
Во II квартале 2018 года в Москве и Московской области выявлено семь поддельных банкнот номиналом 100 рублей и три банкноты по 50 рублей. Также обнаружены две поддельные монеты Банка России номиналом 10 рублей и семь поддельных монет номиналом 5 рублей.
Регионами Центрального федерального округа, в которых в апреле — июне 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, помимо Москвы и Подмосковья стали Тульская (136 штук), Воронежская (115) и Тверская (99 штук) области.
Во II квартале 2018 года в Московском регионе обнаружено 304 поддельных денежных знака иностранных государств. Здесь традиционно лидирует доллар США — выявлено 276 фальшивок, а поддельных евро — 19 купюр. Также в регионе нашли поддельные китайские юани (восемь банкнот) и английский фунт стерлингов (одна банкнота).
Новость
Банки.ру: последние новости
ЦБ: количество банкнот новых номиналов в обращении выросло с начала года более чем в десять раз Московский Индустриальный Банк снизил доходность ряда дебетовых карт Тинькофф Банк уменьшил доходность «СмартВклада» в евро и фунтах
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры68
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста197
Фото кабинета Медведева удивило россиян60
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе215
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение