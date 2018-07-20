В Москве и Подмосковье во II квартале обнаружено 4 411 поддельных российских банкнот

В банковском секторе Московского региона во II квартале 2018 года выявлено 4 411 банкнот Банка России , имеющих признаки подделки, сообщает пресс-служба Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральном округу.

В частности, в Москве Московской области за апрель — июнь текущего года впервые выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2 тыс. рублей, а чаще всего по-прежнему подделывают денежные знаки номиналом 5 тыс. рублей. Во II квартале 2018 года их обнаружено 3 353 штуки.

Новость

Количество выявленных подделок номиналом 1 тыс. рублей составило 1 008 штук (на 283 штуки меньше по сравнению с I кварталом 2018 года). Подделок номиналом 500 рублей обнаружено 27 штук (больше на восемь штук).

Во II квартале 2018 года в Москве и Московской области выявлено семь поддельных банкнот номиналом 100 рублей и три банкноты по 50 рублей. Также обнаружены две поддельные монеты Банка России номиналом 10 рублей и семь поддельных монет номиналом 5 рублей.

Регионами Центрального федерального округа, в которых в апреле — июне 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, помимо Москвы и Подмосковья стали Тульская (136 штук), Воронежская (115) и Тверская (99 штук) области.

Во II квартале 2018 года в Московском регионе обнаружено 304 поддельных денежных знака иностранных государств. Здесь традиционно лидирует доллар США — выявлено 276 фальшивок, а поддельных евро — 19 купюр. Также в регионе нашли поддельные китайские юани (восемь банкнот) и английский фунт стерлингов (одна банкнота).

Новость