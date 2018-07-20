Появились подделки новых купюр

В ЦБ рассказали о первых подделках новых купюр

ЦБ рассказали о 16 поддельных купюрах, которые были выявлены на сегодняшний день.

В Центробанке сообщили о первых фальшивых купюрах номиналом две тысячи рублей. При этом мошенники начали подделывать их лишь во втором квартале 2018 года, говорится в заявлении регулятора.

Так, в ЦБ рассказали о 16 поддельных купюрах, которые были выявлены на сегодняшний день. Речь идет о денежных средствах достоинством две тысячи рублей.

В организации также отметили, что о подделках купюр номиналом 200 рублей пока информации нет.