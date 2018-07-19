CoinBene начинает торговлю криптовалютой Internet of People (IoP)

СИНГАПУР (SINGAPORE), 18 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Международная биржа CoinBene, 10-я по величине в мире согласно оценке CoinMarketCap, продолжает следовать своей стратегии предложения клиентам наибольшего ассортимента цифровых активов и анонсирует листинг Интернета людей (Internet of People (IoP)）

По своей концепции IoP — это больше, чем просто криптовалюта. Это децентрализованная сеть, обеспечивающая возможность Р2Р-операций без необходимости в посредниках, что позволяет создавать приложения и осуществлять платежи по сниженным тарифам, а также предоставляет пользователям полный контроль над их персональными данными.

Все это может быть сделано посредством токенов IoP в сети Интернета людей. В основе криптовалюты IoP лежит Bitcoin Core (0.15.0.1), функционирующий с несколько измененным согласовательным механизмом доказательства выполнения работы, использующим аккредитованные адреса во избежание ловушки ASIC. В этом году создатели IoP представят абсолютно новый механизм консенсуса на базе ориентированных ациклических графов (ОАГ), допуска на необъяснимые ошибки и виртуального голосования. Подобный механизм обеспечивает всему процессу согласования дополнительную эффективность и объективность. Максимальный количество IOP — 21 миллион единиц. Рыночная капитализация данного актива на сегодняшний день составляет 2,8 млн долл. США

Что собой представляет этот цифровой актив?

Листинг поможет IoP достичь цели превращения в настоящий Интернет людей — с децентрализацией приложений и платежей, а также с предоставлением сообществу необходимых инфраструктурных сервисов.

«Мы рады стать частью истории успеха IoP, помочь этому активу завоевать достойную долю рынка и справиться с задачей создания децентрализованной платформы платежей и приложений», — отметил международный вице-президент CoinBene Фэн Бо (Feng Bo).

Точку зрения г-на Фэн Бо разделяет и Кристиан Шмид (Kristian Schmid), директор по вопросам маркетинга IoP, который высоко оценивает перспективы листинга данного актива на международной бирже.

«Наш партнер потратил много времени на изучение нашего проекта создания криптовалюты IoP. Стремительный рост CoinBene и превращение в важного участника рынка — это отнюдь не случайность. Подобная взаимная поддержка является именно тем принципом, к которому стремится IoP и весь мир в целом», — прокомментировал г-н Шмид.

Руководство CoinBene верит в потенциал и твердые позиции IoP, ведь платформа на сегодняшний день располагает базой из более чем 1,5 млн пользователей и ежемесячно проводит транзакции на общую сумму свыше 4,5 млрд долл. США.

О компании CoinBene

CoinBene является одной из крупнейших в мире бирж по оценке портала CoinMarketCap, анализирующего колебания курсов цифровых валют. Ежемесячно через площадку совершаются сделки на общую сумму около 4 млрд долл. США. Стартап, основанный в ноябре 2017 года, на сегодняшний день обслуживает клиентов в более чем 150 странах мира, а база его активных пользователей в прошлом месяце достигла отметки в 1,5 млн человек. Компания отличается от всех своих конкурентов на рынке, в своей деятельности ориентируясь исключительно на потребностях клиентов и тесно взаимодействуя со всеми стейкхолдерами в отрасли.

Об Интернете людей (IoP)

Интернет людей (Internet of People (IoP)) — это децентрализованная сеть узлов, создателями и владельцами которых может стать любой желающий. IoP формирует новое, децентрализованное и не подверженное цензорскому контролю Интернет-пространство на базе протокола Mercury, узловую среду для разработки по-настоящему децентрализованных приложений. Криптовалюта IoP Coin предназначена для справедливого распределения блочных вознаграждений среди участников IoP-сообщества, сокращения потребности в энергозатратном потребительском майнинге и оплаты сервисов в экосистеме узлов и цифровых приложений IoP.