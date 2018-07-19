В Воронежской области выбрали подрядчика для ремонта дорог в восьми районах 

Стоимость работ составит 488 млн рублей. В Воронежской области определился подрядчик, который отремонтирует дороги в восьми районах. Протокол подведения итогов торгов опубликовали в среду, 18 июля. Работы выполнит ООО «СМУ-90», которое в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтирует магистрали в Воронеже и обслуживает в Каширском, Репьёвском, Новоусманском и Хохольском районах. В аукционе приняли участие две компании — ООО «СМУ-90» и ООО «Россошанское ДРСУ № 1». Обе предложили одну и ту же стоимость выполнения работ — 488,2 млн рублей, что на 2 млн меньше начальной цены контракта. Победителем торгов конкурсная комиссия признала ООО «СМУ-90». Подрядчик отремонтирует девять участков дорог в Воробьевском, Калачеевском, Лискинском, Новохоперском, Острогожском, Павловском, Панинском и Поворинском районах. Средства выделят из бюджета Воронежской области. ООО «СМУ-90» известно крупными контрактами на ремонт дорог, которые компания получала в последние годы. Так в 2017 и 2018 годах ООО «СМУ-90» стало подрядчиком ремонта городских магистралей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году компания заключила контракт на 1,28 млрд рублей, в 2018 — на 746,6 млн рублей. Кроме того, в конце 2017 года «СМУ-90» выиграло аукцион на содержание дорог в четырёх районах Воронежской области в течение трёх лет. Стоимость работ составила 791,9 млн рублей. Елена Гончарова