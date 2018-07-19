В Воронежской области выбрали подрядчика для ремонта дорог в восьми районах 

Вести Воронеж: последние новости

Статистики сообщили о снижении зарплат в Воронежской области

Фёдор Добронравов сыграет в Воронеже спектакль несмотря на перенесённый инсульт

Исторический матч. Где в Воронеже посмотреть игру Россия – Хорватия за выход в полуфинал