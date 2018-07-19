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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,16 рубля.
Курс евро повысился на 7 копеек, составив 73,40 рубля.
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