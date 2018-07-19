Представители бизнеса назвали 7 самых коррумпированных сфер в России

ТТП изучает антикоррупционные настроения бизнеса с 2016 года в рамках проекта «Бизнес-барометр коррупции». По оценкам исследователей, количество предпринимателей, которые постоянно сталкиваются с коррупцией, снижается.

Так, если в 2016 году на постоянную коррупцию жаловались 17% предпринимателей, то сейчас их число снизилось до 10%. Одновременно выросло (с 28 до 34%) число тех, что с коррупцией сталкивается редко. Но вместе с этим снизилось (с 21 до 18%) и число тех, кто никогда не сталкивался с проявлениями коррупции.

Самые коррупционные сферы:

Получение разрешений, лицензий — рост коррупционных проявлений

Контроль, надзор — снижение

Госзакупки — снижение

Сделки с недвижимостью, землей — рост

Уголовные и административные дела — без изменений

Санитарно-эпидемиологические нормы — снижение

Открытие, закрытие бизнеса — рост

По оценкам предпринимателей, размер взяток каждый год снижается. Если 2016 году со взятками на сумму больше 1 млн рублей встречались 3,7% бизнесменов, то в 2018 году уже 1,4%. О незаконных платежах на сумму от 25 до 150 тысяч рублей заявляли в 2016 году 18% предпринимателей, то сейчас — 14%. Снижение произошло и в категориях «до 3000 рублей» и «от 3000 до 25000 рублей» на 10 и 13 процентных пунктов соответственно.

В исследовании отмечается, что 39% предпринимателей уверены, что без коррупции их бизнес стал бы развиваться более успешно. Только 10% бизнесменов считают, что отсутствие коррупции снизило бы объем продаж.