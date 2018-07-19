События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июля

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний

-0,3 трлн йен 0,07 трлн йен (факт)

Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)

-0,581 трлн йен 0,721 трлн йен (факт)

Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь)

6,7% (факт)

Австралия — Изменение уровня занятости (июнь)

13,5 тыс.

50,9 тыс. (факт)

Австралия — Изменение полной занятости (июнь)

-19,9 тыс.

41,2 тыс. (факт)

Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)

7 (факт)

Австралия — Уровень безработицы (июнь)

5,4% (факт)

11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)

-0,3%

11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь)

11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)

11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)

11:40 Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций

1,406%

15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

214 тыс.

220 тыс.

15:30 США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)

15:30 США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль)

16:00 США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

США — Microsoft — публикация финансовой отчетности

5,484 млрд долл

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

09:00 мск Северсталь — финансовая отчетность по МСФО и производственные результаты за 2кв2018

16:00 мск (14:00 GMT)

Северсталь — телеконференция менеджмента

459,6 млрд долл (на 06.07)

EVRAZ plc — производственные результаты за 2кв2018

0,38 (1П2016) + 0,81 (фин) — див-д 2016

0,68 (9м2017) + 0,11 (фин) — див-д 2017

ГАЗПРОМ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)

8,0397 — див-д 2016

8,04 — див-д 2017

Сургутнефтегаз — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)

0,6 (ао, ап) — див-д 2016

0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017

ЛУКОЙЛ — СД (о созыве ВОСА по вопросу погашения казначейских акций, о плане работы СД на 2018-2019)