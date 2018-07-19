События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июля 

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
-0,3 трлн йен 0,07 трлн йен (факт)
Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
-0,581 трлн йен 0,721 трлн йен (факт)
Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь)
6,7% (факт)
Австралия — Изменение уровня занятости (июнь)
13,5 тыс.
50,9 тыс. (факт)
Австралия — Изменение полной занятости (июнь)
-19,9 тыс.
41,2 тыс. (факт)
Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
7 (факт)
Австралия — Уровень безработицы (июнь)
5,4% (факт)
11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
-0,3%
11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь)
11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
11:40 Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
1,406%
15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
214 тыс.
220 тыс.
15:30 США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
15:30 США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль)
16:00 США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
США — Microsoft — публикация финансовой отчетности
5,484 млрд долл
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
09:00 мск Северсталь — финансовая отчетность по МСФО и производственные результаты за 2кв2018
16:00 мск (14:00 GMT)
Северсталь — телеконференция менеджмента
16:00 мск ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.07)
459,6 млрд долл (на 06.07)
X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв2018
EVRAZ plc — производственные результаты за 2кв2018
АФК «Система» — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 30.06.2018)
0,38 (1П2016) + 0,81 (фин) — див-д 2016
0,68 (9м2017) + 0,11 (фин) — див-д 2017
ГАЗПРОМ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
8,0397 — див-д 2016
8,04 — див-д 2017
Сургутнефтегаз — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
0,6 (ао, ап) — див-д 2016
0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017
Газпром Нефть — СД (о привлечении кредитов Сбербанка и Бинбанка)
ЛУКОЙЛ — СД (о созыве ВОСА по вопросу погашения казначейских акций, о плане работы СД на 2018-2019)
ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (о созыве ВОСА)