Уровень занятости в Австралии резко вырос в июне

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Занятость в Австралии в июне выросла максимальными темпами в этом году, поскольку компании нанимали больше работников на полный рабочий день. Однако уровень безработицы остался устойчивым, что сдерживало рост заработной платы, пишет Reuters.

Фото: EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), в июне было создано 50,9 тыс. рабочих мест вместо ожидавшихся 17 тыс. В том числе 41,2 тыс. человек были наняты на полный рабочий день. Это был самый большой месячный прирост с ноября. Безработица в Австралии осталась на уровне 5,4%, но только потому, что больше людей искали работу. Уровень участия населения в рабочей силе подскочил до 65,7%, оказавшись лишь немного ниже исторического максимума, поскольку больше женщин присоединилось к рабочей силе.

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