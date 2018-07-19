Сколько стоит отдых в Крыму в августе: расценки по курортам

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . Самым популярным крымским курортом в августе стала Ялта. Этот город для отдыха в последний месяц лета выбирают чаще всего, сутки проживания здесь обойдутся в 3,1 тыс. рублей, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг популярных курортов был подготовлен по данным броней жилья в частном секторе для проживания с 1 по 31 августа. Судак, Алушта, В первую десятку также вошли Феодосия, Евпатория Алупка , Саки, Николаевка, Морское (Судак) и Мисхор. При этом самое длительное проживание туристы выбирают в Евпатории — в среднем на 13 ночей. Также этот город лидирует по броням семейного отдыха с детьми в августе. Отмечается, что сутки проживания в Феодосии обойдутся в 2,2 тыс. рублей, в Евпатории и Судаке — 2,1 тыс. рублей, в Алуште — 2,7 тыс. рублей, в Алупке — 2,4 тыс. рублей, в Саках — 2,2 тыс. рублей, в Николаевке — 2,1 тыс. рублей, в Морском (Судак) — 1,9 тыс. рублей, в Мисхоре — 2,8 тыс. рублей. В то же время в Севастополе туристы бронируют отдых в августе в среднем на 9 ночей и платят 2,5 тысячи рублей в сутки. Севастополь входит в десятку популярных для отдыха в Крыму.