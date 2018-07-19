В Ленобласти выставили на торги три винохранилища банкротного НВТ за 283 млн рублей

Ленинградской области на торги выставили имущество компании ООО «Национальный винный терминал», находящейся в стадии банкротства, за 283 млн рублей.

В лоте обозначены несколько зданий, в том числе три спиртохранилища, земельные участки в Выборгском районе и техника.

Аукцион проходит на электронной площадке Центра реализации. Большинство объектов находится в залоге у Межрегионального топливно-энергетического банка.

"Лотом продаются все активы — в списке много имущества. Спрос ожидается среди специалистов, которые работают в данном направлении. Все вырученные средства будут распределены среди кредиторов", — пояснили «ДП» в Национальном винном терминале.