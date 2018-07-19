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В Ленобласти выставили на торги три винохранилища банкротного НВТ за 283 млн рублей
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В Ленобласти выставили на торги три винохранилища банкротного НВТ за 283 млн рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Ленинградской области на торги выставили имущество компании ООО «Национальный винный терминал», находящейся в стадии банкротства, за 283 млн рублей.
В лоте обозначены несколько зданий, в том числе три спиртохранилища, земельные участки в Выборгском районе и техника.
Аукцион проходит на электронной площадке Центра реализации. Большинство объектов находится в залоге у Межрегионального топливно-энергетического банка.
"Лотом продаются все активы — в списке много имущества. Спрос ожидается среди специалистов, которые работают в данном направлении. Все вырученные средства будут распределены среди кредиторов", — пояснили «ДП» в Национальном винном терминале.
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