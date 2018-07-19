Евро пробил психологическую отметку

Курс евро вырос до 74 рублей

Курс евро к рублю в ходе торгов вырос на 0,9%, до 74 рублей, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро находился на уровне выше 74 рублей 9 июля текущего года.

Курс доллара, в свою очередь, вырос на 1,29%, до 63,78 рубля.