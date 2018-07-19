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Евро пробил психологическую отметку
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Курс евро вырос до 74 рублей
ТАСС
1 час назад
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Фото:
ТАСС
Курс евро к рублю в ходе торгов вырос на 0,9%, до 74 рублей, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз курс евро находился на уровне выше 74 рублей 9 июля текущего года.
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