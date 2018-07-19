Молодильная ягода: в Беларуси сбор черники стал дополнительным заработком

Беларуси приступили к сбору «молодильной ягоды». Так называют чернику. Ее в этом году много, поэтому для жителей местных городов и сел ягода стала дополнительным заработком. Сколько можно получить, продав лесные дары, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Матвеева

Аня, Тоня и Ваня с пользой проводят деревенские каникулы. Отдых на природе и первый самостоятельный заработок. Два часа работы — и за полные ведра черники дети получили 15 долларов. За килограмм черники в этом году платят от 1,5 до двух долларов, в зависимости от региона. В сезон ягоду собирают целыми семьями. Вчетвером за день можно заработать до пятидесяти долларов. Для Татьяны это хорошая прибавка к пенсии. «Всего хватает, есть и комары, и мошка, особенно если после дождя… Мы ж все ездим со средствами, спреями… Все равно приезжают бабульки с отекшими глазами, мошка кусает», — отметила жительница Минской области Татьяна. Ягоды принимают в магазинах, автолавках, передвижных пунктах заготовки. Цены меняются каждую неделю, в зависимости от спроса на рынке и погоды. После прошлогоднего неурожая спрос на чернику особенно велик. Из нее делают детское питание, косметику, медицинские препараты.

«В этом году идет война за чернику. И все— частные предприятия и потребкооперация — стараются закупить побольше. Черника — это основной экспортный потенциал каждого предприятия», — указала начальник отдела заготовок Логойского райисполкома Розалия Рускевич.

Латвию, Польшу, На предприятиях ягоду обязательно проверяют на радиацию, а затем отправляют в камеру шоковой заморозки. В 25-килограммовых крафт-мешках она отправляется в Литву Россию . Более 95% белорусской черники идет на экспорт. «В этом году ягода очень дорогая, в два раза дороже, чем обычно. Экспортная цена предварительно выше обычного сохранится, увеличится или уменьшится, сложно сказать, это рынок», — добавила Розалия Рускевич. На этом столичном рынке продают чернику со всей Беларуси. Каждую партию проверяют на цезий-137. Без сертификата ягоду на прилавок не допустят. Если обнаруживают недопустимые значения — всю чернику сразу уничтожают. В этом сезоне ни одного случая превышения показателей из проверенных девятисот партий.

В Беларуси за несколько недель заготовили более 500 тонн черники. Почти в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Черника экспортный товар, большими партиями она уходит в Польшу, Литву, Россию. Цены на дикорастущую ягоду диктует рынок, спрос в странах Европы и Балтии.

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